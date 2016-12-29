الاحتلال يفرض حصار مشدد على قرية المغير ويغلق طريقين بالسواتر والحجارة

رام الله/PNN- فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، حصارا مشددا على قرية المغير (4 آلاف نسمة)، والواقعة شمال شرق محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال منعوا الخروج أو الدخول للقرية وأن ذلك طال أيضا الحالات الإنسانية والمرضية؛ بذريعة قيام فتية بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال على الشارع العام الواقع ضمن ما يسمى “مجمع بنيامين” الاستيطاني.

وبدوره، قال عضو لجنة المغير الزراعية كاظم الحاج محمد إن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الشرقي للقرية المؤدي لمنطقة الأغوار من جهة، وإلى الطريق العام المؤدي إلى نابلس من جهة أخرى بالحجارة

والمكعبات الاسمنتية.

وأضاف: كما أغلقت آليات الاحتلال طريقا زراعيا بالسواتر الترابية حتى لا يستخدمه المواطنون كبديل للشارع العام، علما بأن هذا الإغلاق تزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط القرية.

وذكر أن قوات الاحتلال وزعت منشورات على المواطنين الذين حاولوا التنقل من وإلى القرية قبل إرجاعهم ادعت خلالها بأن هذا الإجراء جاء ردا على إلقاء الحجارة صوب آليات الاحتلال ومستوطنيه.