الصحة تحتفل بتخريج المشاركين في الدورات التدريبية للعام 2016

غزة/PNN – أقامت الادارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة اليوم الخميس احتفالاً لتخريج المشاركين بالدورات التدريبية التي أقيمت خلال العام 2016 للكوادر الطبية والفنية والادارية العاملة في الوزارة، وذلك في قاعة بشير العلمي في مقر الادارة العامة للتنمية البشرية بغزة.

وأكد وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش خلال كلمة له، اهتمام وزارته بتطوير الكادر الصحي وتنمية الموارد البشرية في وزارته، مشيراً إلى ايمان وزارته العميق بأن تطوير الكادر الصحي من شأنه أن يترك تحسناً واضحا على الخدمات الصحية.

وأشار د. ابو الريش أن جميع المقاييس الصحية تشير إلى وجود أثر طيب لما تبذله الوزارة على صعيد تطوير كوادرها، لافتاً إلى أن وزارته ألقت اهتماما مبكراً لعملية التطوير في الكادر البشري بما أثمر عنه تحسن الخدمات الصحية تدريجيا لصالح المواطن.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة ابرز الانجازات التي شهدتها المرافق الصحية خلال العام 2016 والتي تمثلت في انخفاض معدلات وفيات الأمومة مقارنة بنظيراتها خلال العامين 2015 و 2014، اضافة إلى الاضافات النوعية للخدمات الصحية على صعيد الكادر البشري والأجهزة الطبية المتطورة والمباني الحديثة.

وتطرق د. ابو الريش إلى الأنظمة التي أعدتها وزارته من اجل الارتقاء بالعمل الصحي، مشيراً إلى اعداد نظام خاص بالإجازة والتراخيص، اضافة إلى اعتماد نظام خاص بترفيع الأطباء.

من جانبه، أوضح مدير عام تنمية القوى البشرية د. رامي العبادلة أن ادارته ستعمل خلال العام المقبل على احداث مزيد من تطوير العمل بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية لتشمل جميع فئات العاملين في الوزارة.

وبين د. العبادلة أن ادارته تنظر للتدريب على أنه عملية متكاملة قائمة على قياس الاحتياجات، واقامة التدريبات ومن ثم قياس النتائج وتقييم العمل.

وأضاف أن ادارته ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تدريب المجموعات والمؤسسات وفقا للنظرية الحديثة، مشيراً إلى وضع خطة من جانب ادارته لتدريب قرابة 3000 موظف خلال العام المقبل 2017 .

بدوره، أثنى مدير عام التنمية البشرية السابق د. ناصر أبو شعبان على جهود جميع المؤسسات المحلية والدولية التي أسهمت في المساعدة في تطوير الكوادر الصحية الفلسطينية في قطاع غزة في ظل ما شهده القطاع من حصار ومنع للطواقم الطبية من السفر للخارج.

وأشار د. ابو شعبان إلى ان نجاح ادارته في تحقيق الكثير من الانجازات خلال الفترة الماضية، كانت بجهود العاملين المخلصين في الادارة العامة لتنمية القوى البشرية.

واختتم الاحتفال بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المدربين والمتدربين المشاركين في الدورات التدريبية التي اقيمت خلال العام 2016.