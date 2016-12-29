رام الله/PNN – أعلن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية عن تعيين 53 مأذونا شرعيا للعمل لدى المحاكم الشرعية .

وقد حرص قاضي القضاة على تخصيص عدد من المأذونين لخدمة التجمعات البدوية والمناطق التي يحاصرها جدار الفصل العنصري، بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين عند إجراء عقود الزواج، تعزيزا لصمودهم وثباتهم على أرضهم.

ودعا الهباش المأذونين الجدد الى العمل بجد وإخلاص من اجل تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والتسهيل عليهم.

وقد تم اختيار المأذونين بعد اجتيازهم الامتحان التحريري والشفوي المقررين بنجاح، وانطبقت عليهم كافة الشروط المنصوص عليها حسب القانون.