مشروبات تخفف حموضة وحرقة المعدة

تسبب حموضة المعدة حرقة تمتد إلى الحلق والصدر، وينتج عنها إزعاج يؤثر على الاستمتاع بالطعام والمناسبات الاجتماعية.

و تحدث الحموضة عندما تضعف العضلات العاصرة التي تضبط المنطقة الواصلة بين المعدة والمريء، فينتقل حمض المعدة لأعلى مسبباً الحرقة والحموضة.

يمكن تخفيف الحموضة وعلاجها بتناول المشروبات المناسبة، لكن قبل ذلك عليك الامتناع عن شرب المشروبات الغازية، والكحول، والحد أو الامتناع تماماً عن تناول مشروبات الكافيين مثل القهوة والشاي والكاكاو، وكذلك العصائر الحمضية.

تناول هذه المشروبات لعلاج الحموضة وحرقة المعدة:

الزنجبيل. يقلل الزنجبيل إنتاج المعدة للحمض، ويمكنك إضافة العسل الطبيعي ليساعد على توازن مستوى حموضة المعدة.

اللبن الرايب. تناول اللبن (الزبادي) مع العسل لتخفيف الشعور بالحموضة والحرقة.

الحليب. يساعد الحليب على توازن المعدة، ويمكنك شرب حليب اللوز وغير ذلك من أنواع الحليب النباتية للهدف نفسه.

إضافة لذلك، احرص على شرب جرعات قليلة ومتوسطة من الماء طوال النهار، وقلل من تناول المشروبت في المساء، ولا تتناول وجبات خفيفة قبل النوم.