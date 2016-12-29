بشارة : عام 2017 سيشهد مزيداً من الدعم لمستشفيات القدس

القدس/PNN-اكد وزير المالية والتخطيط السيد شكري بشارة على أهمية دعم المؤسسات الصحية في القدس وتقديم الدعم لها لتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه وتقديم الرعاية الصحية للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام الله محافظ القدس ووزيرها السيد عدنان الحسيني وممثلين عن مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس.

وأكد الوزير بشارة خلال اللقاء على أن العام القادم سيشهد مزيداً من الدعم المالي لمستشفيات القدس بشكل عام ومستشفى جمعية المقاصد الخيرية بشكل خاص، مشدداً على ان دعمه مسؤولية اخلاقية ومهنية وسياسية.

وتقدم الوزير الحسيني وممثلين مستشفى المقاصد بالشكر لوزير المالية وطاقم الوزارة على جهودهم المتواصلة لحل الازمة المالية التي يعاني منها المستشفى، حيث اتفق الطرفان على اتخاذ مجموعة من الخطوات لإنهاء الأزمة المالية في المقاصد، وسائر المستشفيات المقدسية الأخرى في مدينة القدس.