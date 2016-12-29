فلسطينيات تكرم مجموعة من الصحافيات الفلسطينيات‎

غزة/PNN-كرّمت مؤسسة فلسطينيات في مدينة غزة اليوم، مجموعة من الصحفيات المتميزات، كما ناقشت واقع الصحافيات في قطاع غزة وواقع ممارسة أخلاقيات المهنة، وذلك خلال لقاء احتفت به فلسطينات بمناسبة نهاية العام الحالي، بمشاركة الصحفيات من قطاع غزة .

والصحفيات اللواتي تم تكريمهن هن سمر شاهين مدير تحرير صحفية فلسطين كأول إعلامية تصل إلى هذا المنصب التحريري المهم، والصحافيات أنصار اطميزة وشيماء مرزوق وأمل حبيب ولميس الهمص وذلك لتقديمهن تحقيقات استقصائية متميزة خلال العام 2016 تقدمن فيها لمسابقة جائزة أمان.

وقالت الإعلامية وفاء عبد الرحمن مديرة فلسطينيات في كملة لها من مقر المؤسسة في رام الله عبر الفيديو كونفرنس أنها كانت أحد أعضاء لجنة التحكيم في جائزة أمان للإعلام، ولمست الأداء المتميز للصحفيات المشاركات، والتطور النوعي وعليه لو أتيحت لها الفرصة لمنح أربع جوائز ستكون للصحفيات اللواتي تم تكريمهن، لهذا قررت فلسطينيات التكريم.

وأضافت أنه إلى جانب الصحفيات تم تكريم الصحفية سمر شاهين مدير تحرير صحفية فلسطين، كأول إعلامية تصل إلى هذا المنصب التحريري المهم وهي قوية وناجحة، بالتالي تم تكريمها وأيضًا لتشجيع باقي الصحفيات والتمني أن يكون معنا صحفيات صانعات قرار في مؤسسات إعلامية وهذا ما تريده فلسطينيات.

وشكرت عبد الرحمن في كلمتها شباب المناظرات الذين شاركوا في المناظرات النهائية وأثنت على الأداء المتميز للجميع، وأعربت عن أملها أن يكون اللقاء القادم وجهًا لوجه وليس عبر الفيديو كونفرنس.

أما الإعلامية لنا شاهين فذكّرت أن بداية العمل الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي لم يكن العدد الكبير من الصحافيين ولا المؤسسات الإعلامية التي تقدم التدريب، ولكن نحن في عصر مفتوح على كل وسائل التقدم، وهذا مهم لأنه يقدم الكثير من فرص التدرب للصحفيات، إضافة إلى وجود مؤسسات مثل فلسطينيات تهتم بتطوير قدرات الصحفيات وتدريبهن.

وأضافت أن تكريم صحفيات حققوا إنجازًا متميزًا خلال العام لا يعني أن الصحفيات الأخريات أقل كفاءة، وإنما هو نوع من التشجيع لإنجازات تحقق بصمة واضحة، وأثنت على التحقيقات الصحفية التي قدمتها الصحفيات اللواتي تم تكريمهن.

أما الإعلامية هداية شمعون، فقالت أن تخصيص يوم مفتوح للصحفيات عقب التكريم يمكن اعتباره جزء من الرعاية الذاتية التي يجب أن تكون أحد البرامج المهمة في فلسطينيات، وهو ما يحقق الراحة الداخلية بعد فترات العمل المرهقة.

وتابعت أنه رغم الواقع المرير الذي نحياه إلى أنه من المهم أن نأخذ على عاتقنا إعادة التوازن للواقع الإعلامي الفلسطيني، ومن المهم أن نضع ولو لبنة وأن نكو ناضجين ونعرف ماذا نريد، صحيح أن الظروف غير مواتية ولكن وجود الإعلاميات والإعلاميين المناصرين يشجع على موصلة الإنجاز.

بدورها قالت الصحفية شيماء مرزوق أن التكريم الذي حظيت به اليوم لفتة جميلة من فلسطينيات التي اعتدنا اهتمامها بالصحفيات، وهذا الاهتمام ليس جديدًا على مؤسسة تعطي قدر كبير من التقدير للصحفيات وتطوير قدراتهن، فحتى المكان يُشعر الصحفيات بأن المكان لهن يشعرن فيه بالراحة، كما أن التكريم من شأنه تشجيع صحفيات أخريات على تحقيق إنجازات مهمة.