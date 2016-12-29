الأهلي يعزز صدارته بالفوز على الزمالك

القاهرة/PNN-عزز النادي الأهلي المصري صدارته للدوري المصري بفوز هام على غريمه الزمالك 2-0 في الكلاسيكو الـ113، الخميس، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

أحرز الهدف الأول مؤمن زكريا في الدقيقة 26 من الشوط الأول إثر تمريرة عرضية من الجهة اليسرى للاعب حسين السيد قابلها زكريا مباشرة بقدمه اليمنى في مرمى أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 89 إثر كرة عرضية من نجم الأهلي أحمد فتحي ليقابلها برأسه الغاني جونيور أجاي ليحرز الهدف الثاني.

وأصبح رصيد الأهلي 45 نقطة من 17 مباراة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 34 نقطة من 15 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن الزمالك بم يفز على الأهلي ضمن مباريات الدوري منذ عام 2007، في حين كانت الغلبة للزمالك في مباريات كأس مصر في السنوات الماضية.