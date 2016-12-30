الطقس: الحرارة أقل من معدلها السنوي بحدود درجتين والأمطار تعود غدا

رام الله /PNN- تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا الى غائم وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وقالت: أما يوم بعد غد الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.