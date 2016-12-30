منسق الامم المتحدة يَستعرض احتياجات مشاريع بلدية الخليل

الخليل/PNN-اطلع اليوم الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل نائب المنسق الخاص للامم المتحدة للمساعدات الانسانية والنشاطات التنموية في الاراضي الفلسطينية ولعملية السلام في الشرق الاوسط ” روبرت بايبر ” على واقع مدينة الخليل ومعاناة سكانها في ظل تقسيم المدينة والاستمرار في اغلاق العديد من شوارعها الحيوية ، خاصة شارع الشهداء ومحيط الحرم الابراهيمي الشريف .

وبين الدكتور الزعتري ان مدينة الخليل بحاجة الى العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تسعى بلدية الخليل لتنفيذها والتي تعيق تحقيقها سياسات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي، خاصة في مناطق تصنف (ج).

وعلى جانب آخر ، أكد الدكتور الزعتري على التفاف الشعب الفلسطيني حول خيارات القيادة الفلسطينة في التوجه الى المؤسسات الدولية وتنفيذ القرارات الاممية المتعلقة في حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً الى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالضغط على حكومة الاحتلال للالتزام باستحقاقات قرارات الامم المتحدة ومؤسساتها.

وطلب الدكتور الزعتري من الضيف بمزيد من الدعم لمدينة الخليل بناءً على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها البلدية بمشاركة مجتمعية، خاصة في قطاعات الانشاءات المساندة للبلدية وخلق فرص العمل والمشاريع المتلعلقة بالتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري، وطلب منه توجيه مؤسسات الامم المتحدة لدعم توجهات المدينة والمساهمة في دعم المشاريع والتنمية ومنها مشروع الحديقة التكنولوجية في الخليل ، ومشروع المنطقة الصناعية .

من جانبه اوضح “بايبر ” انا زيارته جاءت بهدف الاطلاع على واقع مدينة الخليل واحتياجات بلديتها ، والبحث في امكانيات تقديم الدعم والمساعدة في تعدي العقبات التي تواجه مشاريع بلدية الخليل ، مؤكدا على انه سيبذل الجهود الممكنة لدراسة امكانيات تقديم الدعم المناسب والاحتياجات الممكنة للمشاريع التي قدمتها بلدية الخليل .