زلزال بقوة 6.2 يضرب أندونيسيا

اندونيسيا/PNN-قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب قبالة جزيرة سامباوا في شرق إندونيسيا. ولم يصدر أي تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتعامل مع الكوارث في اندونيسيا، سوتوبو، إن الزلزال شعر به بقوة سكان المنطقة وبعض الجزر القريبة، ومنها منتجع بالي، ولكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال الذي قدرت قوته في بادئ الأمر 6.4 درجة يقع على مسافة 71 كيلومترا جنوبي مدينة رابا، وعلى عمق 72 تحت قاع البحر.

ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد العاتية “تسونامي” في المحيط الهادي أي تحذير.