(محدث) فيديو:اصابة مواطنة من العيسوية على حاجز قلنديا بزعم الطعن

القدس/PNN-طلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة النار على سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

ومن ثم ادعت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري “تقدمت مشتبهة عربية الهوية عن طريق مسلك عبور السيارات اتجاة مكان توقف قوات الامن، الذين لاحظوا بتقدمها اتجاههم وبيدها سكين،

متجه اليهم منادين اياها بالتوقف، الا انها تجاهلت النداءات وواصلت التقدم نحوهم، فأطلقوا عليها النار”.

وقالت مصادر ان الفتاة هي جيهان محمد حشيمة 35 عاماً من العيسوية وان تم إصابتها في المنطقة السفلى من جسمها دون ذكر أي إصابات في صفوف الاحتلال.

يتبع…