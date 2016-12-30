الكابنيت يناقش “الأحد” آلية استرداد جثامين جثث الجنود المفقودين بغزة

غزة/PNN-كشفت القناة “الإسرائيلية” الثانية مساء أمس الخميس، أن الكابنيت “الإسرائيلي” سينعقد للمرّة الأولى يوم الأحد القادم لمناقشة قضية استرداد جثث جنود الاحتلال “الإسرائيلي” الموجودين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقالت القناة: ان الاجتماع يأتي في أجواء انعدام الثقة بين عائلات الجنود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عدم شمول اتفاق المصالحة مع تركيا قضية الجنود في قطاع غزة.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة بشؤون الأسرى والمفقودين “الإسرائيليين” برئاسة موشه كحلون قد التقت مع عائلات الجنود وأبلغتها أن هناك تقدم ما في القضية، واللجنة نفسها ستعرض التقدم الذي تحدثت عن وجوده على اجتماع المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر يوم الأحد القادم.

خلال الاجتماع من المتوقع أن يقدم الوزراء اقتراحات ملموسة من شأنها المساعدة في التقدم من أجل إعادة جثث الجنود حسب قول القناة العبرية.

ومن الاقتراحات المتوقعة، تشديد ظروف الاعتقال على أسرى حركة حماس في السجون “الإسرائيلية”، وإعادة جميع أسرى صفقة التبادل الأخيرة إلى السجن، وإعادة دراسة قضية إعادة جثامين منفذي العمليات بحيث تشكل أداة ضغط على عائلات أبنائها أعضاء في الذراع العسكري لحركة حماس.

والدة جندي الاحتلال “الإسرائيلي” الأسير في قطاع غزة شاؤول أرون كانت قد قالت قبل يومين لصحيفة “إسرائيل هيوم” أن ابنها أسر حياً كونه كان خارج المصفحة التي قصفت في حي الشجاعية.