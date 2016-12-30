” فتح شرق غزة ” تدعو لأوسع مشاركة بمهرجان الانطلاقة بغزة السبت

غزة /PNN-دعت حركة ” فتح ” إقليم شرق غزة كافة أبنائها وعناصرها ومؤيديها وجماهير شعبنا الفلسطيني، لأوسع مشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح، مساء السبت المقبل بساحة الجندي المجهول في مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام بالإقليم، “ونحن على أعتاب الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة حركتنا الرائدة حركة فتح الديمومة، نؤكد لجماهير شعبنا أن حركة فتح في قطاع غزة قررت إحياء هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، وسيتم إيقاد الشعلة الساعة الرابعة مساء يوم السبت الموافق (31/12/2016 )، بساحة الجندي المجهول في مدنية غزة’.

وأهابت الحركة، بكافة أبناءها للمشاركة في إيقاد الشعلة إيذانا ببدء فعاليات الاحتفال بالذكرى في كافة محافظات قطاع غزة.

وأكدت الحركة، على ضرورة الالتزام والتقيد بالفعاليات التي تقرها وتوافق عليها الهيئة القيادية العليا للحركة في القطاع.

وأضاف البيان ، أن إقليم شرق غزة سينطلق بمسيرة مركزية يوم السبت الموافق 31/12/2016 ، الساعة الثانية والنصف عصراً، انطلاقاً من ميدان فلسطين باتجاه ساحة الجندي المجهول حيث الحفل المركزي لإيقاد شعلة الذكرى 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح