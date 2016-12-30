الاحتلال يسلم جثماني شهيدين اليوم

رام الله /PNN- تسلم قوات الاحتلال، جثماني الشهيدين حماد دخيل خضر الشيخ (21 سنة) من بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ومعن نصر الدين أبو قرع (23 سنة) من قرية المزرعة الغربية في محافظة رام الله والبيرة، لعائلتيهما اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من إعلان الاحتلال عن قرار تسليم الجثمانين هذا اليوم، إلا أنه لم يبلغ عائلتيهما بعد بالوقت المحدد وبمكان التسليم.

وكان الشاب أبو قرع استشهد في الثالث من تشرين الثاني الماضي بجريمة إعدام ميدانية بالقرب من مدخل مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله، فيما استشهد الشاب حماد الشيخ في مدينة القدس، بذريعة تنفيذه عملية طعن، يوم 14 كانون الأول الماضي.