بذور للتنمية والثقافة تنظم لقاءا شبابيا حول أخلاقيات الإعلام الاجتماعي

رام الله/PNN-استضافت جمعية بذور للتنمية والثقافة في نابلس، ضمن فعاليات مشروعها ” العدالة الإجتماعية ” الدكتور حافظ أبو عياش، المحاضر في جامعة القدس المفتوحة، حول أخلاقيات الإعلام الاجتماعي، حيث استعرض الدكتور أبو عياش مفهوم الإعلام الاجتماعي، والتغيرات التي أدخلها في عالم الإعلام، والفرص التي أتاحتها بوتقة وسائل الإعلام الاجتماعي لمختلف المواطنين، للتعبير عن آرائهم، وصوتهم، وما وفرته من ساحة للتعارف، وتبادل الأفكار، بين مختلف الثقافات، وفي ذات الإطار، فقد استعرض مخاطر التعامل مع تلك المساحة التي تتيحها تلك الوسائل دون وعي وإدراك لتاثيراتها ، مستعرضا المحطات التي مرت بها تلك القنوات الإعلامية حتى غدت اليوم بمتناول الجميع، بأسعار مناسبة، ووفرة، وحرية كبيرة على الإنتشار، والتغلغل.

حيث ناقش الدكتور ابو عياش مع المشاركين من خلال عرض مجموعة من الكاريكاتيرات، والصور التعبيرية، ما أدخلته وسائل الاعلام الاجتماعي من تغيرات في القيم، والسلوك، والثقافة في المجتمع الفلسطيني، وكذلك ما وفرته من مساحة لنقل ما يجري من أحداث على ارض الواقع بسرعة وفعالية عالية, مستعرضا قانون الجرائم الالكترونية، وضرورة التعرف عليه، وأهمية الوعي والثقافة، والتسلح بالمعرفة، والأخلاق الرفيعة لكي لا تكون وسائل الاعلام الاجتماعي سيفا مسلطا على المجتمع ونسيجه الذي يعتر أحد أهم خطوط دفاعنا وتماسكنا، وسلمان الاهلي.

وشكر عضو مجلس ادارة جمعية بذور للتنمية والثقافة سيف عقل الدكتور حافظ أبو عياش على عرضه القيم، مثمنا تفاعل الحضور والمشاركين في اللقاء.

وذكر مدير جمعية بذور للتنمية والثقافة رائد الدبعي، بان هذا اللقاء سيتبعه لقاءات أخرى خلال الأيام القادمة، ستناقش عددا من القضايا المجتمعية التي تتعلق بحياة الشباب الفلسطيني، بهدف تسليحه بالوعي والمعرفة.