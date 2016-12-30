المحافظ الخندقجي يشارك في انارة شجرة عيد الميلاد في طوباس

طوباس/PNN – شارك اللواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس والاغوار الشمالية امس الخميس على رأس وفد من مؤسسات وفعاليات المحافظة الرسمية والاهلية والوطنية في اضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة طوباس للروم اللارثوذوكس .

وكان في استقبالهم الاب طعمه داوود راعي الطائفة الارثوذكسية في طوباس واعضاء مجلس الطائفة وابناء طوباس من الطائفة المسيحية .

من جانبه رحب الاستاذ بطرس عازر نيابة عن طائفة الروم الارثوذكس في طوباس بالحضور قائلا تعودنا في كل عام ان نضيئ شجرة عيد الميلاد بمشاركة اخوتنا ابناء المحافظة وعلى راسهم المحافظ مما يبعث في نفوسنا المحبة والاخاء ونبرق رسالة للقاسي والداني اننا في فلسطين شعب واحد بمسلميه ومسيحييه الكل يدا واحدا ذات هدف واحد ونكافح سويا بدحر الاحتلال والحرية لفلسطين .

وقدم المحافظ الخندقجي تهنئة السيد الرئيس واهالي المحافظة للاخوة المسيحيين في طوباس متمنيا لهم ان تعود هذه المناسبة لتحقيق اماني شعبنا الفلسطيني باقامة دولته المستقلة مضيفا ً “اليوم باضاءة شجرة عيد الميلاد نشكل اروع نموذج للتعايش الاسلامي المسيحي في محافظة طوباس والوطن لتحقيق اواصر الاخوة والمحبة التي تجمع الشعب الفلسطيني الذي ضرب بأروع الصور نضالات الصمود والتوحد وفاء لمن سبقونا في الكفاح شهداء الثورة وعلى راسهم الرئيس ياسر عرفات .

وأشار الى انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ومحاولاته بطمس الهوية العربية والفلسطينية والتي باءت بالفشل في ظل ارادة وصمود الشعب الفلسطيني المتوحد خلف قيادته والمتمسك بحقوقه وثوابته ، متمنيا ان يحتفل الشعب الفلسطيني العام القادم بالقدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة .

ووجه الشيخ محمد صلاح مفتي قوى الامن التهنئة لابناء الطائفة في طوباس مشيرا الى التسامح والاخوة والمحبة التي تجمع الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه والذي يرسم هدف واحد وهو الخلاص من الاحتلال واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف .

و قدم الاب طعمه الشكر الى محافظ طوباس وقادة الاجهزة الامنية والمؤسسات المشاركة في احتفالات عيد الميلاد مبرقا التهاني والتحيات للرئيس محمود عباس “ابو مازن ” بمناسبة الاعياد وراس السنة والاعياد القومية والوطنية مشيد باهالي المحافظة لمشاركتهم ابناء الطائفة الارثوذكسية في طوباس اعيادهم والتي تاتي استكمالا لمواقفهم النبيلة في التعايش والتسامح المشترك الذي دعى اليه الانبياء والكتب السماوية .

مؤكدا على روح المحبة والتعاون والتسامح والسلام متمنيا ان يعيد هذا العيد واضاءة شجرة عيد الميلاد في ربوع مدينتنا المقدسة القدس الشريف تحت رعاية الرئيس محمود عباس ابو مازن وابناء شعبنا الحبيب في الوطن والشتات.