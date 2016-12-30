أمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس في زيارة لسفارة المملكة الاردنية الهاشمية في رام الله

رام الله/PNN-التقى اللواء بلال النتشه الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بسعادة سفير المملكة الاردنية الهاشمية المعتمد لدى دولة فلسطين السيد خالد الشوابكه وفي بداية اللقاء قدم الأمين العام

تعازيه الحاره لضحايا العمل الإرهابي في مدينة الكرك بالاردن وأشاد الأمين العام بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بمواقفة الجادة اتجاه القدس ومؤسساتها وبدورة شكر سعادة السفير اللواء بلال النتشه وأشاد

بجهود المؤتمر الوطني الشعبي وسعيه الجاد للمحافظه على القدس ومقدساتها ورفع مستوى مؤسساتها واتفق الطرفان على وجود اليه مشتركه للتنسيق ما بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس وسفارة

المملكة الاردنية الهاشمية في دولة فلسطين.