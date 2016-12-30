غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تقيم حفل استقبال لصاحبات الأعمال

بيت لحم/PNN-في أجواء من البهجة والسرور، وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، أقامت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم حفل استقبال نظمه مركز صاحبات الأعمال، بحضور ضيفة الشرف سعادة الأستاذة فيرا بابون رئيسة بلدية بيت لحم وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمدير العام والطاقم التنفيذي وحشد من صاحبات الأعمال في المحافظة.

رحبت سمر خليل – منسقة المركز بالحضور وقدمت لهم التهاني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، واستهلت افتتاحية الحفل بالنشيد الوطني الفلسطيني ومن ثم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

وفي كلمة للغرفة التجارية ألقتها ماجدة سلسع – عضو مجلس الادارة، أشارت إلى دور غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في دعم صاحبات الأعمال في التنمية الاقتصادية، كما واستعرضت تجربتها في مجال الأعمال، وأشارت إلى أن العمل يحتاج إلى تحدٍ وصمود ونضال من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وأكدت أن الاصرار هو عامل النجاح في طريق الثبات في مجتمع الأعمال.

وفي كلمة لضيفة الشرف الأستاذة فيرا بابون ، أثنت فيها على جهود غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في الدور الريادي الذي تلعبه في خدمة صاحبات الأعمال، وأشارت إلى القيم والمبادئ التي يتبناها مركز صاحبات الأعمال في عمله لخدمة السيدات، والتي من أهمها المجتمع القوي والقيادة والإبداع والتمكين والمشاركة والمساواة، التي من شأنها أن تخلق بنية تحتية قوية لهن، كما واستعرضت بابون تجربتها في مؤتمر البلديات في الإكوادور في تعريف الفكر السياسي الممنهج، وأثره على واقع المرأة في ادارة بيتها وعملها، كما وشكرت بابون في كلمتها كل سيدة تقوم على امتلاك عمل لها وخلق فرصة لها للمشاركة في الحياة الاقتصادية قبل أن تخلق الفرص للآخرين، وفي نهاية كلمتها وجهت جزيل الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة في هذا المجال.

من جانبها استعرضت داليا حسين – مديرة قسم العضوية والخدمات عرضاً مفصلاً حول صاحبات الأعمال في عضوية الهيئة العامة وتوزيعهن في القطاعات الاقتصادية، والدرجات المصنفة حسب رأس المال للمنشآت المسجلة، حيث بينت الأرقام والإحصائيات أن أعلى نسبة تتواجد في القطاع التجاري ضمن تصنيف الدرجة الثانية والثالثة، والتي تشير إلى أن توزيع صاحبات الأعمال يتركز ضمن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، كما وأشارت إلى أن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تطمح ضمن أهدافها الاستراتيجية إلى زيادة نسبة المسجلات ونقل صاحبات الأعمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتعزيز مشاركتهن ضمن فعاليات ونشاطات الغرفة، وتطوير مهاراتهن القيادية في إدارة منشآتهن، والوصول إلى مراكز صنع القرار.

وقدم الفنان شفيق السعدي ومجموعة من موسيقيي محافظة بيت لحم خلال حفل الاستقبال فقرة فنية تضمنت مجموعة من الأغاني والمعزوفات الشرقية، تلا ذلك توزيع هدايا رمزية لصاحبات الأعمال تقديراً لمشاركتهن ودورهن المتميز في النسيج الاقتصادي لمحافظة بيت لحم.

ومن الجدير ذكره أن غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم كانت ريادية في التركيز على دور واحتياجات صاحبات الأعمال من النساء وتعزيز مكانتهن الاقتصادية حيث تأسست لجنة صاحبات الأعمال عام 2007 لتصبح مركزاً لصاحبات الأعمال في العام 2012 وتتمثل رؤية مركز صاحبات الأعمال في تعزيز تمثيل صاحبات الأعمال في مراكز صنع القرار في القطاع الخاص وزيادة مشاركتهن في قطاعات الأعمال المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك بالعمل على توفير السبل واستغلال الفرص اللازمة لتحقيق ذلك