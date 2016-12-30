الشرطة تضبط 6 كيلو من المواد المخدرة بحوزة مواطن من جنين

جنين/PNN- أعلنت الشرطة اليوم الجمعة، أنها ضبطت 6 كيلو غرامات من المواد المخدرة مع أحد المواطنين من سكان مدينة جنين.

وبهذا الصدد، قال مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة المقدم لؤي ازريقات إن الشرطة ضبطت اليوم 3 كيلو جديدة من مادة يشتبه أنها مخدرة من نوع القنب المهجن بحوزة مواطن من سكان مدينة جنين، تم

توقيفه يوم أمس، بعد أن جرى ضبط 3 كيلو أخرى عند اعتقاله، ليصبح مجموع الكمية 6 كيلو، حيث تم التحرك بعدما اعترف بوجود كمية أخرى مخبأة بأحد المنازل.

وأوضح ارزيقات أن تفتيش المنزل تم وفق الأصول القانونية وبعد استصدار مذكرة تفتيش، حيث تم العثور اليوم على مادة يشتبه بأنها القنب المهجن بوزن (3115 غم ) قائم وتم ضبط أداة التعاطي.

وأضاف: وتم التحرز على المواد المضبوطة والمشتبه به وإحالته والمضبوطات إلى فرع مكافحة المخدرات تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.