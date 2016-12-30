الأوركسترا الوطنية الفلسطينية تختتم استعداداتها لجولة عروض نهاية العام

بيرزيت/PNN – عقد معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى مؤتمراً صحفياً في مسرح نسيب شاهين بجامعة بيرزيت، معلناً عن إطلاق جولة عروض تقيمها الأوركسترا الوطنية الفلسطينية بقيادة المايسترو الهولندي فنسنت دوكورت، وبمرافقة عازف العود الفلسطيني العالمي سيمون شاهين.

وقال المدير العام للمعهد الوطني الأستاذ سهيل خوري “إن الاحتلال الإسرائيلي منع سبعة عازفين في الأوركسترا الوطنية من دخول فلسطين للمشاركة بجولة العروض التي ستقام في قصر المؤتمرات ببيت لحم اليوم الجمعة 30/12/2016، والسبت 31/12/2016 في مسرح نسيب شاهين بجامعة بيرزيت، والأحد 1/1/2017 في مسرح الأمير تركي بن الفيصل بجامعة النجاح الوطنية، وستقام العروض الثلاثة في تمام الساعة الخامسة مساءً”.

وأكد خوري أن المنع الإسرائيلي لدخول الموسيقيين السبعة لم يكن أمراً تقنياً، بل هو جزء من سياسة تهدف لإفشال هذا المشروع الذي تم إطلاقه تحت شعار “اليوم أوركسترا، وغداً دولة”، كما تقدم بالشكر للعازفين الذين جاؤوا من عدة دول لسد النقص الذي نتج عن المنع الاسرائيلي.

وتوجه خوري بالشكر لكل داعمي الأوركسترا والمعهد الوطني، وعلى رأسهم جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى الممثلية النرويجية والقنصلية الإيطالية وبنك فلسطين، كما توجه بالشكر للموسيقيين الأجانب والعرب الذين يشاركون كضيوف في الأوركسترا الوطنية الفلسطينية.

وبدوره، أكد الفنان سيمون شاهين “على أهمية هذه الجولة لأسباب عدة، أهمها قيمة الثقافة والفنون كعنوان للارتقاء بالإنسانية”، كما يحمل هذا العمل أهمية خاصة لكونه عملاً يدمج بين الموسيقى الكلاسيكية الغربية مع آلة العود والمقام الموسيقي الشرقي، حيث سيقوم الفنان سيمون شاهين بعزف “كونشرتو العود” من تأليفه، وذلك بمرافقة الأوركسترا الوطنية الفلسطينية التي ستعزف ايضا السيمفونية الكلاسيكية الأولى للموسيقي العالمي الروسي سيرغي بروكوفييف، والسيمفونية السادسة لبيتهوفن.

من جهته، عبر المايسترو الهولندي فنسنت دوكورت، والذي سيقود الأوركسترا الوطنية خلال هذه العروض، عن فخره وسعادته بقيادة الأوركسترا الوطنية الفلسطينية، مؤكداً على أهمية الأوركسترا كعنصر هام في الهوية الثقافية والفنية لأي من الشعوب، كما عبر عن إعجابه بالمستوى العالي للأوركسترا الوطنية الفلسطينية، وأكد على أن الجهود الكبيرة المبذولة في هذا المجال، وكثرة التفاصيل، ستنتج في النهاية عرضاً موسيقياً مذهلاً.

وقالت جنى برغوثي، وهي عازفة الكمان الأول في الأوركسترا، وخريجة المعهد الوطني للموسيقى، أن هذه الأوركسترا كانت حلماً قبل سنوات من تأسيسها مع بداية عام 2011، وها هي اليوم تمثل فلسطين في العديد من المحافل الدولية، متحدثة بلغة الموسيقى التي يفهمها كل العالم. وعبرت باسم جميع موسيقيي الأوركسترا المغتربين عن سعادتهم بتواجدهم في فلسطين ومشاركتهم في هذا الحدث الكبير.

يذكر أن الأوركسترا الوطنية تأسست في 1/1/2011 من قِبل المعهد الوطني للموسيقى، وتتكون من عازفين فلسطينيين مقيمين في فلسطين والشتات، بالإضافة إلى عدد من العازفين الاجانب اساتذة المعهد الوطني وضيوف آخرين من مؤسسات ودول صديقة.