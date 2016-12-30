محمد االمصري لPNN فتح تستعد لاحياء انطلاقة فتح ال52 بمهرجان مركزي وفعاليات متميزة ببيت لحم الاحد

بيت لحم/PNN/تستعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم بيت لحم لتنظيم مهرجان مركزي لاحياء ذكرى الانطلاقة للحكرة الثانية والخمسون من خلال مهرجان مركزي ضخم يقام وسط مدينة بيت لحم .

وقال محمد المصري امين سر اقليم فتح بمحافظة بيت لحم في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الحكرة بصدد تنظيم مهرجان مركزي كبير يتخلله فعاليات وانشطة متميزة لكافة كوادر ومؤسسات الحركة يوم الاحد القادم الساعة الواحدة ظهرا مشيرا الى ان المهرجان سيتم بمشاركة العديد من قادة الحركة في بيت لحم وخارجها من اعضاء لجنة مركزية ومجلس ثوري وامناء سر للفصائل الفلسطينية .

واوضح المصري ان ذكرى انطلاقة حركة فتح ذكرى عزيزة على قلوب ابناء شعبنا الفلسطيني عموما وابناء حركة فتح خصوصا سيما انها اطلقت الرصاصة الاولى في مواجهة الاحتلال بعد سلسلة هزائم تعرضت اليها امتنا العربية وجاءت فتح لتعيد الاعتبار وتؤكد ان شعبنا الفلسطيني واحراره واحرار الامة العربية والاسلامية والاحرار في العالم لا يمكن ان يقبلوا الظلم والقهر والاضطهاد الذي تمثله دولة الاحتلال الاسرائيلي .

واكد المصري ان تضحيات شعبنا وثورتنا الفلسطينية المعاصرة التي قدمت مئات الوف الشهداء والجرحى والاسرى من ابناءها وقادتها خصوصا شهداء اللجنة المركزية لحركة فتح القادة الاوائل وعلى راسهم الشهيد الرمز ابو عمار واخوته صلاح خلف وخليل الوزير وابو الهول وابو الوليد وكافة شهداء اللجنة المركزية يستحقون منا جميعا وقفة عز وكرامة وتاكيد على مواصلة طرق النضال والمقاومة التي خاضها المناضلون الاوائل لهذا الاحتلال الاقبح والابشع في عصرنا الحديث.

واشار المصري الى ان فعاليات احياء ذكرى انطلاقة حركة فتح تتضمن استقبالا للمرش لابناء حركة فتح وايقادا لشعلة الثورة امام اقليم حركة فتح في شارع المهد وسط مدينة بيت لحم موضحا ان اقليم فتح تحول لخلية نشاط وعمل بمشاركة كافة الكوادر والمناطق التنظيمية والمكاتب الحركية لانجاح الفعاليات بما يتناسب وقيمة وتاريخ وتضحيات حركة فتح وشهداءها وجرحاها واسراها ومعذبيها ومطارديها..

واشار الى ان مارش فتح سينطلق من مدرسة بنات بيت لحم الثانوية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وسيسير في شوارع بيت لحم مرورا بمفرق الراضي و باب الزقاق ومفرق عمارة مرة وصولا لشارع المهد حيث مقر حركة فتح يلي ذلك ايقاد الشعلة والقاء الكلمات.

و وجه المصري دعوة عامة لابناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة بهذه الفعاليات مثمنا تعاون ابناء شعبنا وتضامنه لاحياء الذكرى في هذا اليوم الخالد الذي يعكس روح الانتماء للوطن والتاكيد على ان الثورة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق الاهداف الوطنية المشروعة باقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد المصري ان فتح مرت بمراحل نضالية مقاومة بدء من الانطلاقة ومعركة الكرامة وحرب لبنان والصمود الاسطوري لحركة فتح فيها لنحو تسعين يوما ومن ثم انتقال قيادة الثورة لتونس والعودة لارض الاوطن واقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وما رافقها من انجازات وطنية على مختلف الاصعدة وما تلاها من عدوان عام 2002 واغتيال للقائد ابو عمار ومواصلة الرئيس الرمز لدرب النضال والمقاومة السياسية والدبلوماسية وصولا لاصدار قرارات الامم المتحدة يؤكد على ان فتح لم ولن ولا تحيد عن الثوابت وتواصل النضال حتى تحرير فلسطين واقامة الدولة واعادة اللاجئين.

واكد ان ابناء فتح الذين سيخرجون بالمرش وسياشكرون باحياء الذكرى الثانية والخمسين للانطلاقة يعاهدون ابناء شعبنا ان يواصلوا طريق المقاومة والنضال بشتى اشكاله حتى تحقيق الاهداف الوطنية.