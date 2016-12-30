الأهلي يحسم لقاء القمة ويفك عقدة بترو سبورت

القاهره/PNN-حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على حساب غريمه التقليدي ومضيفه الزمالك بثنائية دون رد مساء الخميس، على ملعب بترو سبورت بالقاهرة، في لقاء القمة 113 بالجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية الأهلي مؤمن زكريا في الدقيقة 21، والنيجيري جونيور أجاي بالدقيقة 90، ليحصد الأهلي أول فوز على الزمالك على ملعب بترو سبورت بعد التعثر في لقاءين سابقين، ويلحق الهزيمة الأولى بالفريق الأبيض هذا الموسم.

ورفع الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري رصيده إلى 45 نقطة، معززاً صدارته لترتيب الدوري، وتجمد رصيد الزمالك بقيادة مديره الفني محمد حلمي عند 34 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 11 نقطة كاملة، وله لقاءان مؤجلان مع المقاصة، وطلائع الجيش.