قوات الاحتلال تقمع المسيرات الاسبوعية انطلقت لاحياء الذكرى 52 لانطلاقة الثورة وذكرى استشهاد أبورحمة

رام الله/PNN- انطلقت اليوم مسيرة شعبية من وسط قرية بلعين باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد بالقرب من ابو ليمون، وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنيين دوليين، احياء للذكرى 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة والذكرى السادسة لاستشهاد جواهر أبورحمة .

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيدة جواهر أبورحمة، وأعلام فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلاندا، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وعند وصول المتظاهرون بالقرب من بوابة الجدار الجديد ، قام الجنود من خلف الجدار ومن على الابراج بتصوير المشاركين بالمسيرة والمطالبة بمغادرة المكان وعدم التواجد في المنطقة المحررة واعلان المنطقة بانها منطقة عسكرية مغلقة.

وتأتي فعالية هذا اليوم احياء للذكرى 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة والذكرى السادسة لاستشهاد جواهر أبورحمة ، وبهذه المناسبة تؤكد اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة، بانها ستكون وفية لدماء شهداء المقاومة الشعبية وشهداء شعبنا الفلسطيني بالاستمرار في المقاومة الشعبية ما دام هناك جدار واستيطان واحتلال ، وتناشد اللجنة الشعبية فصائل العمل الوطني وأبناء شعبنا الفلسطيني بتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية لتشمل كافة محافظات الوطن حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

الاحتلال يقمع مسيرة بلعين

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال المتمركزين خلف الجدار العنصري الجديد وعلى الابراج، قاموا بتصوير المشاركين لدى اقترابهم من بوابة الجدار، كما طالبوا المشاركين بمغادرة المكان واعلنوا المنطقة بانها منطقة عسكرية مغلقة.

وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، احياء للذكرى الـ 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، والذكرى السادسة لاستشهاد جواهر أبو رحمة، أهالي القرية، ونشطاء سلام.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيدة أبو رحمة، وأعلام فنزويلا والسنغال وماليزيا ونيوزيلاندا، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

واكدت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين على لسان منسقها الاعلامي الدكتور راتب ابورحمة، بانها ستكون وفية لدماء شهداء المقاومة الشعبية، وشهداء شعبنا، بالاستمرار في المقاومة الشعبية ما دام هناك جدار واستيطان واحتلال.

وناشدت اللجنة فصائل العمل الوطني وأبناء شعبنا بتوسيع ظاهرة المقاومة الشعبية لتشمل كافة محافظات الوطن حتى دحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.