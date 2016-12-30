النيابة العامة في مدينة رام الله تستقبل جثماني شهيدين وتباشر توثيق جريمة الاحتلال بحقهم

رام الله/PNN- مكتب النائب العام: استقبلت نيابة رام الله والبيرة جثماني الشهيدين معن أبو قرع وحماد الشيخ والذين سلمتهم قوات الاحتلال مساء هذا الْيَوْمَ بعد احتجازهم لعدة أشهر في ثلاجاتهم وفور وصول

الجثامين باشر وكيل نيابة رام الله الاستاذ سامر المصري يرافقه عدد من أعضاء النيابة والطب الشرعي اجراءات التحقيق بظروف استشهادهم وتوثيق الجريمة المرتكبة بحقهما من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

من ناحيته أكد رئيس نيابة رام الله الاستاذ علاء التميمي ان النيابة العامة وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك عملت على فتح ملفات تحقيقية في مختلف المحافظات للشهداء سواء الذين يتم

إطلاق النار عليهم في المدن الفلسطينية وشهدائنا من الأسرى الذين يستشهدون داخل الأسر نتيجة الممارسات الإسرائيلية بحقهم.