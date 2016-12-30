الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أبو قرع والشيخ لعائلتيهما

رام الله/PNN – سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين حماد دخيل خضر الشيخ (21 سنة) من بلدة بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة، ومعن نصر الدين أبو قرع (23 سنة) من قرية المزرعة الغربية، لعائلتيهما.

وجرت عملية التسليم عند حاجز الجيب شمال غربي القدس المحتلة، خلافا لما أبلغ به الاحتلال عائلتيهما بأن التسليم سيتم عند سجن “عوفر” المقام على أراضي بلدة بيتونيا غربي رام الله، ورافات شمال القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن سيارتي اسعاف تابعتين لها نقلت جثماني الشهيدين، بعد أن قام والدا الشهيدين بالتعرف على الجثمانين، إلى مجمع فلسطين الطبي، بغية إخضاع الجثمانين للفحص من قبل الأطباء الشرعيين والنيابة الفلسطينية.

ومن المقرر أن ينطلق موكب تشييع جثماني الشهيدين قبر ظهر غد السبت من مستشفى رام الله الحكومي صوب مسقط رأس كل منها بمشاركة رسمية وشعبية.

يذكر أن الشاب أبو قرع استشهد في الثالث من تشرين الثاني الماضي بجريمة إعدام ميدانية بالقرب من مدخل مستوطنة “عوفرا” المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق رام الله، فيما استشهد الشاب حماد الشيخ في مدينة القدس، بذريعة تنفيذه عملية طعن، يوم 14 كانون الأول الجاري.