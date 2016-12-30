مصادر فتحاوية : القيادي أحمد حلس سيلقي كلمة الحركة خلال حفل إيقاد الشعلة المركزية بغزة

غزة/PNN – أفادت مصادر فتحاوية أن القيادي البارز بحركة فتح وعضو لجنتها المركزية أحمد حلس ” أبو ماهر ” سيلقي كلمة الحركة في حفل إيقاد الشعلة المركزية بقطاع غزة ، والذي سيعقد السبت الموافق 31/12/2016 الساعة الرابعة عصراً بساحة الجندي المجهول .

وأضافت المصادر، أنه فور انتهاء حلس من إلقاء كلمة الحركة بهذه المناسبة، سيقوم نيابة عن الرئيس محمود عباس ” أبو مازن ” وإخوانه باللجنة المركزية للحركة ، بإيقاد الشعلة إيذاناَ ببدء الفعاليات والاحتفالات الوطنية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسون لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصر وحركة فتح .