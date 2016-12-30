الطاقة الروسية تكشف عن توقعاتها لأسعار النفط في 2017

بيت لحم/PNN – يتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن تتراوح أسعار النفط في العام المقبل ما بين 55 و60 دولارا للبرميل.

وشدد نوفاك خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “روسيا -1” الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، أن روسيا والدول الأعضاء في منظمة “أوبك” ستراقب مدى التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق خفض الإنتاج، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام 2017.

ويقتضي الاتفاق خفض الدول المنتجة في “أوبك” إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، مقابل تقليص المنتجين المستقلين (من خارج أوبك) إنتاجهم بنحو 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل ستقوم روسيا بتخفيضها.

وأضاف الوزير الروسي أن زيادة أسعار المنتجات النفطية في روسيا لن تتجاوز معدلات التضخم في البلاد.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع لوكالة “رويترز” الخميس، أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام 2017، وأن المزيد من الصعود ستكبحه قوة الدولار، وانتعاش مرجح لإنتاج النفط الأمريكي، وعدم تقيد محتمل للدول الأعضاء في “أوبك” بالتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها.

وتوقع 29 محللا وخبيرا اقتصاديا أن عقود مزيج “برنت” العالمي ستبلغ في المتوسط 56.90 دولار للبرميل في العام 2017 . والتقدير الحالي منخفض بشكل طفيف عن المتوسط في الاستطلاع السابق والبالغ 57.01 دولار.

ووفقا للتحليلات فإن أسعار “برنت” من المتوقع أن تتحسن من ربع لآخر، بدءا من 53.67 دولار في الربع الأول، إلى 56.51 دولار في الربع الثاني، و58.69 دولار في الربع الثالث، و59.78 دولار في الربع الرابع.

وللمقارنة، فقد بلغ متوسط سعر “برنت” منذ بداية العام الجاري حتى الآن حوالي 45 دولارا للبرميل.

كما توقع الاستطلاع أن متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف سيبلغ 55.18 دولار للبرميل في العام 2017. وبلغ متوسط سعر النفط الأمريكي منذ بداية العام الحالي 43.38 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بحلول الساعة 10:19 بتوقيت موسكو (07:19 بتوقيت غرينيتش) بنسبة 0.56% (32 سنتا) إلى 57.18 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.46% (25 سنتا) إلى 54.02 دولار للبرميل.