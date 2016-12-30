لجنة زكاة نابلس المركزية تقيم مأدبة غذاء لحفظة القرآن الكريم خلال العام 2016

نابلس/PNN – نظمت لجنة زكاة نابلس المركزية وتحت رعاية مديرية أوقاف نابلس عصر الخميس مأدبة غذاء على شرف حفظة القرآن الكريم خلال العام 2016 وعددهم 26 حافظا.

وشارك بالفعالية رئيس لجنة زكاة نابلس المركزية الحاج محمد سامح طبيلة ومدير عام أوقاف نابلس محمد جهاد الكيلاني وعميد كلية الشريعة في جامعة النجاح جمال الكيلاني ونغم الخياط امين سر لجنة الزكاة والاستاذ رشاد الهندي عضو اللجنة، والشيخ مصطفى الكوني المشرف على لجان تحفيظ القران التابعة للجنة الزكاة، ومدير مدرسة أكاديمية القرآن الكريم ماهر الرطروط وحفظة القرآن وذويهم وشخصيات رسمية أخرى.

وبدأ اللقاء بقيام عددا من الحفظة بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم خاصة أن من بينهم ممن شارك في مسابقات دولية خلال العام الحالي، ثم تولى عرافة اللقاء الشيخ الكوني الذي اثني على لجنة الزكاة لدورها في تبني لجان تحفيظ القرآن منذ تأسيسها في العام 1987، موجها الشكر للحاج سامح طبيلة على اهتمامه الكبير على مراكز ودور التحفيظ كما وجه الشكر لمدير أوقاف نابلس لدورها أيضا في دعم مراكز التحفيظ والرقي بها.

وتحدث الحاج طبيلة عن رسالة اللجنة في تبني مراكز ودور تحفيظ القران الكريم وفتح مزيد من المراكز واستيعاب أعداد من الملتحقين بها ودعمهم من اجل تشجيع الحفظة والمحفظين. وقال أن اللجنة تولي مراكز تحفيظ القران الكريم اهتماما كبيرا وتشجع المشاركات في المسابقات المحلية والدولية ورفع اسم الوطن عاليا.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم الحفظة خلال العام 2016 وعددهم 26 حافظا لكتاب الله بشكل كامل واجتيازهم الحفظ والتجويد والتلاوة بجدارة عالية. وعبر أهالي حفظة القرآن الكريم عن شكرهم وتقديرهم للجنة زكاة نابلس ولمراكز تحفيظ القرآن الكريم على دورها في تبني أبنائهم وتشجيعهم على اكمال مسيرة حفظ كتاب الله.