الاحتلال يضع اسلاكا شائكة حول اراضي في واد رحال جنوب بيت لحم

بيت لحم/PNN – اقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، على وضع اسلاك شائكة حول اراضي في قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ”الوكالة الرسمية”، بأن قوات الاحتلال احاطت الاراضي المحاذية لمستوطنة “افرات” المقامة عنوة على اراضي المواطنين، بالأسلاك الشائكة، الامر الذي سيحول دون وصول المواطنين الى اراضيهم الزراعية.

واشار بريجية، الى ان هذا الاعتداء يأتي في اطار الاطماع الاستيطانية، لافتا الى ان قرية واد رحال تعاني منذ اسبوع من هجمة شرسة تتمثل بنصب الحواجز العسكرية، ودهم المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.