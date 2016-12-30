إسرائيل بعد خمسين عاما

توفيق أبو شومر

أصدر مكتب الإحصاء الحكومي الإسرائيلي 30-12-2016 توقعاته لإسرائيل بعد نصف قرن، بمناسبة العام الجديد 2017 أي في عام 2065 إليكم الخلاصات الجوهرية:

سيصل عدد سكان إسرائيل ما بين خمسة عشر مليون نسمة، إلى خمسة وعشرين مليونا.

سيعاني المجتمع الإسرائيلي من العجز والهرم، فنسبة 30% من السكان ستكون أعمارهم فوق 65 سنة.

سيعاني المجتمع الإسرائيلي من مشاكل الإسكان، المواصلات، ومشاكل الحياة الأخرى.

سترتفع نسبة السكان في الكيلومتر الواحد من 370 فردا هذه السنة، لتصل إلى 900 فرد بعد نصف قرن.

نسبة المواليد في إسرائيل أكثر بثلاثة أضعاف مما هي عليه في دول التنمية والتعاون الاقتصادي.

يصف خبير الديموغرافيا البارز في جامعة حيفا، أرنون سوفير هذا الوضع قائلا:

سيكون المستقبل كابوسا مزعجا، وهو يقترح الحد من النسل، ويحذر من الجفاف الناجم عن إشغال الجيش لنصف أراضي إسرائيل.

ستكون نسبة الفقر هي الأعلى في منطقة الجليل، والنقب، والقدس.

يقول البرفسور، يوآف ليرمان: يعيش اليوم في المناطق المحيطة بتل أبيب حوالي 3,5 مليون فرد ، سينتهي الأمر بهذه المدينة لأن تكون مشابهة لمدينة، لوس أنجلوس الأمريكية، فمن يرغب في شراء زجاجة حليب، فإنه يحتاج إلى خمسين دقيقة للحصول عليها، بسبب ازدحام المواصلات.

تقترح البرفسور، راشيل ألترمان بناء عمارات سكنية عالية، لحل مشكلة الإسكان.

أخيرا:

ما رأيُ علمائنا العرب في مستقبلنا، ليس بعد خمسين سنة، بل في العام القادم 2017 فقط؟!!