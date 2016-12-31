حالة الطقس: جو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات من الأمطار

وأضافت الدائرة إلى أن الجو يكون، يوم غد الأحد، غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يكون، يوم الإثنين المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا الى شديد البرودة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقي، وخطر التزحلق على الطرقات ، وتشكل الصقيع والانجماد في ساعات الصباح الباكر ايام الاحد والاثنين.