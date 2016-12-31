اسعار العملات: الدولار: 3.84/ اليورو:4.04/ الدينار:5.44/ الجنيه:0.21 11 ساعة مضت أقتصاد 187 زيارة إقـــرا أيـضـا ... أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2017 3 ساعات مضت وزارة المالية والتخطيط تقوم بتجهيز صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص 4 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم السبت على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.84 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.04 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.44 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2016-12-31 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest