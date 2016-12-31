أشهر فوائد شرب الماء الساخن

وفقاً للطب الهندي القديم فان شرب كوب من المياه الساخنة فور الاستيقاظ من النوم يساعد في تقوية الجهاز الهضمي والتقليل من سموم عمليات الايض وشفي الجسم ويعزز مناعته! لكن ما رأي العلم الحديث بذلك؟ هذا ما سنعرفكم عليه.

لقد وجدت العددي من الدراسات فوائد لشرب الماء الساخن وخاصة فترة الصباح، ويوصي الاطباء بتناوله عادة مع شرائح الليمون الغنية بالبوليفينول، التي تعد أحد مضادات الاكسة القوية والمواجهة للجذور الحرة. ويشدد خبراء التغذية والصحة على استهلاك المياه الفاترة قد يحسن من عمل الامعاء ويطرد الغازات ويحسن عملية الهضم، ويقاوم الشيخوخة وزيادة الوزن. وقد يمكن أن تكون بديل عن المشروبات الساخنة الاخرى الغنية بالسعرات الحرارية او السكريات أو حتى مادة الكافيين كالشاي والقهوة. واليك ست من فوائد شرب الماء الساخن بحسب ما اثبتته الدراسات:

1- التخلص من الوزن الزائد:

اذا كنت ممن يعانون الوزن الزائد أو السمنة، فلعل عادة شرب المياه الفاترة قد تكون اضافة ايجابية الى نظامك الغذائي، وتعزز من عملية الشبع لديك وتساهم في انقاص وزنك. بعض الدراسات تبرر العلاقة ما بين شرب المياه الدافئة وخسارة الوزن، برفع درجة حرارة الجسم التي تساهم في زيادة معدل عمليات الايض بما فيها حرق الدهون وخسارتها، بالمقابل فان دراسات عديدة تذكر مدى اهمية الدور الذي يلعبه الماء بكميات كافية في زيادة حرق الدهون والشعور بامتلاء المعدة وسد الشهية والتقليل من كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم وبالتالي المساهمة خسارة الوزن. وعلينا الا ننسى ان شرب المياه الساخنة يساهم في تعيز عمل الكلى والجهاز الهضمي.

وينصح عادة باضافة شرائح الليمون او بضع قطرات من عصيره لما له دور في تعزيز عملية الايض وحرق الدهون بفضل ما يحويه من مركبات تعزز هذه العملية مثل مادة البوليفينول، والياف البكتين الموجودة في القشرة الخارجية لليمون.

2- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

كوب من المياه الدافئة يساهم بشكل كبير في تطهير الجسم وتعزيز عملية الاخراج والتخلص من السموم والفضلات في الجسم، كما أن شرب الماء الفاتر يساعد على هضم الغذاء وتليينه في المعدة، مما يقي الجسم من أي تلبكات معوية. لذا فقد ينصح بتناول الماء الفاتر ما بعد الوجبات للمساعدة على عملية الهضم. وقد يكون اضافة شريحة من الزنجبيل له معزز اضافي للهضم اذ انه يلعب دور في تعزيز افراز الانزيمات الهاضمة.

3- الوقاية من الامساك:

بما ان شرب الماء الساخن يعزز عملية الهضم ويعزز حركة الامعاء فانه بالتأكيد سيكن له دور فعال في الوقاية من الامساك او علاجه، ويساهم في طرد الغازات والتخلص من أعراض تهيج القولون العصبي. وعادة ما يرتبط الامساك بالجفاف وعدم شرب كميات كافية من المياه. وقد ننصحك باضافة اليانسون الى مياهك الفاترة، فهو سيعزز من هذه الخاصية ويساعد على العلاج.

4- التخفيف من الالام:

الام الحيض، المغص، الصداع، وتشنجات البطن، كلها مجموعة من الاعراض المزعجة التي قد يساهم شرب كوب من المياه الدافئة بتهدئتها. اذ يعرف الماء الفاتر بكونه مهدئ وملطف لتشنجات عضلات البطن، ويساعد في التخفيف من التشنجات العضلية. كما يساهم شرب المياه الفاترة بتعزيز عملية تدفق الدم وتساعد على استرخاء العضلات.

5- تعزيز الدورة الدموية:

عند شرب كوب من المياه الساخنة فان ذلك يعزز من تدفق الدم في الدورة الدموية في كافة انحاء الجسم، وبالتالي تشجيع عملية ازالة السموم من الجسم، وتغذية الخلايا المختلفة بالغذاء والاكسجين. ويزيد من استرخاء العضلات، ومنع حدوث التشنجات.

6- مكافحة الشيخوخة:

ان شرب المياه الدافئة قد يساهم في تعزيز عملية تنظيف الجسم من السموم والفضلات التي ق يكون لها دور في ظهور علامات الشيخوخة، وتعزيز عملية اصلاح خلايا الجلد وزيادة مرونته، وباضافتك لشرائح الليمون الغنية بفيتامين C، ومضادات الاكسدة القوية والطبيعية فانت ستزيد من هذه الفعالية، ففيتامين C مهم لتعزيز بناء الكولاجين ولعملية تجدده، وهو يساهم في محاربة الجذور الحرة وتطهير الجسم من السموم، وعلامات التقدم بالسن والشيخوخة.

تنويه!

من المهم ان تنتبهوا الى درجة حرارة المياه عند تناولها، ويفضل أن تكون فاترة وليست بدرجة حرارة عالية، شرب المياه الساخنة مباشرة قد يتسبب بضرر للانسجة في الفم والمريء، لذا من المفضل بعد غلي المياه تركها تبرد قبل تناولها. وتأكد دائما من طبيبك حول اذا ما كنت تتناول داء معين واذا ما كان هناك قابلية لتاثره بشرب المياه الساخنة.