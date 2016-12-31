برشلونة/PNN- طالب كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق ليستر سيتي الإنجليزي، لاعبه رياض محرز نجم الثعالب، بأن يستمد الإلهام من الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، نجمي ريال مدريد وبرشلونة، في محاولة لاستعادة مستواه.
وقال رانييري، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “لقد فاز رونالدو وميسي بالكرة الذهبية، ولكنهما يريدان الفوز بها مجددًا، أنهما يتطلعان إلى الأمام”.
وأضاف المدرب الإيطالي: “رياض فاز بكثير من الأشياء الموسم الماضي، ولكن لن يكون هذا جيدًا إن اكتفى بما حققه، الآن لديه المجال للتطور ومحاولة الفوز بالكرة الذهبية مثل اللاعبين الكبار”.
وتابع: “أنا بحاجة إلى المزيد من كافة اللاعبين المهمين في الفريق، وبالنسبة لي رياض هو واحد من أهم اللاعبين، عندما يكون حاضرًا يكون كل شيء رائع”.
وسجل محرز 3 أهداف فقط هذا الموسم مع ليستر في الدوري الإنجليزي، كما يقبع الفريق في المركز السادس عشر بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.