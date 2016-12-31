ويكافح محرز لتكرار مستواه الرائع الموسم الماضي، والذي ساعد فريقه من الفوز بلقب “البريميرليج” لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى حصولة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفريقيا عن موسم 2015/16.

وقال رانييري، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “لقد فاز رونالدو وميسي بالكرة الذهبية، ولكنهما يريدان الفوز بها مجددًا، أنهما يتطلعان إلى الأمام”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “رياض فاز بكثير من الأشياء الموسم الماضي، ولكن لن يكون هذا جيدًا إن اكتفى بما حققه، الآن لديه المجال للتطور ومحاولة الفوز بالكرة الذهبية مثل اللاعبين الكبار”.

وتابع: “أنا بحاجة إلى المزيد من كافة اللاعبين المهمين في الفريق، وبالنسبة لي رياض هو واحد من أهم اللاعبين، عندما يكون حاضرًا يكون كل شيء رائع”.

وسجل محرز 3 أهداف فقط هذا الموسم مع ليستر في الدوري الإنجليزي، كما يقبع الفريق في المركز السادس عشر بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.