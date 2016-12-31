4 أسباب تؤكد أن تشيلسي لا يحتاج ميركاتو الشتاء

روما/PNN- فاجأ تشيلسي الجميع هذا الموسم باحتلاله صدارة البريميرليج، تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، مع نهاية عام 2016، ويبدو الفريق ليس بحاجة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل مواصلة نجاحه حتى نهاية الموسم.

ونجح كونتي، الذي تسلم المهمة مطلع الموسم الجاري، في إحداث ثورة في أداء تشيلسي، بعد أن احتل الفريق المركز العاشر بنهاية الموسم الماضي، حيث اعتمد المدير الفني الإيطالي على خطة 3-4-3، والتي أجاد فيها لاعبو البلوز.

وبعد رحيل أوسكار دوس سانتوس إلى صفوف شنجهاي الصيني في صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 60 مليون جنيه إسترليني، طالب محبو تشيلسي بضرورة إبرام صفقات لتدعيم خط الوسط، وأخرى في باقي الخطوط بالأموال التي حصل عليها النادي من صفقة بيع اللاعب البرازيلي، لكن هل فعلا البلوز في حاجة لإجراء صفقات؟



دور أوسكار

حين تذهب إلى إيجاد بديل للاعب رحل من فريقك، فأنت بحاجة للوقوف على أهمية دور هذا اللاعب، لكن بالنظر إلى ما قدمه أوسكار خلال هذا الموسم مع تشيلسي، نجد أن الدولي البرازيلي شارك في 11 مباراة فقط، بواقع 9 في الدوري، و2 في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وشارك أوسكار كبديل في نصف هذه المباريات، وخصوصا مبارياته الأخيرة، ولم تتخطَ دقائق مشاركاته الـ554 دقيقة، لم يستطع فيها سوى صناعة هدف وحيد، وبالتالي دوره لم يكن مؤثرًا في خطة كونتي، ليهرع الأخير للبحث عن بديل بعد بيعه.

صفقات الشتاء غير المجدية

سمة الأندية الكبيرة في أوروبا هي عدم إجراء صفقات في منتصف الموسم لعدة أسباب، أبرزها أن الأندية لا تبيع لاعبيها الجيدين في هذا التوقيت، إضافة إلى احتمالية الفشل الكبيرة التي تواجه مثل هذه الصفقات في الانسجام والتكيف مع لاعبين وخطة ومدرب جديد دون معسكر إعداد.

كونتي نفسه أكد أنه لا يحبذ صفقات الشتاء عندما قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ستوك سيتي “من الصعب للغاية أن تشتري لاعبين في يناير/ كانون الثاني، لأن كل فريق يرغب بالاحتفاظ بأفضل لاعبيه، وليس البيع”.

وأضاف المدرب الإيطالي “لا أحب إنفاق الأموال لمجرد إنفاقها وشراء لاعبين جدد، أفضل شراء اللاعبين الذين يتناسبون مع طريقة لعبنا”.

الغياب عن أوروبا

لا يشارك تشيلسي في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم نظرًا لاحتلاله المركز العاشر الموسم الماضي، وبالتالي لن يعاني من ضغط المباريات في النصف الثاني من الموسم، والاعتماد على سياسة المداورة، لذلك قد لا يكون في حاجة للتعاقد مع بديل لأوسكار، أو حتى لتدعيم باقي الخطوط بلاعبين جدد.

خطة كونتي

تحتاج خطة كونتي 3-4-3 إلى لاعبين فقط في قلب وسط الملعب، ويقوم الثنائي نيمانا ماتيتش ونجولو كانتي بهذا الدور على أكمل وجه، وفي حال أراد المدرب الإيطالي تدعيم الهجوم بصانع ألعاب فإنه يسحب واحدًا من اللاعبين السابق ذكرهما والدفع بسيسك فابريجاس.

كما يقوم ناثانيل شالوبه، البالغ من العمر 22 عامًا، بدور البديل للاعبي الوسط الدفاعي، حيث لعب كبديل في 8 من أصل 9 مباريات هذا الموسم ما بين الدوري والكأس مع تشيلسي.