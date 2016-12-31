ويأتي ظهور هيجواين بجسم رياضي مميز ليثبت للجميع رغبته في بداية العام الجديد بحالة بدنية مختلفة ويوضح مدى إصراره على ذلك بالخضوع إلى برنامج بدني مميز، بالرغم من وجوده في فترة إجازة حيث أنه ليس مجبراً خلالها على خوض أي تدريبات.

ولقت الصورة إستحسان واضح من جماهير يوفنتوس التي حرصت على التعليق بشكل إيجابي على المظهر الذي كان عليه هيجواين وشجعته على مواصلة المزيد من التدريبات قبل إستئناف بطولة الدوري.

يُذكر أن جونزالو هيجواين لقى سخرية من الكثير بعد انضمامه إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادماً من نابولي بسبب سوء حالته البدنية والزيادة الواضحة في وزنه والتي لم تتغير كثيراً أثناء الموسم وذلك حتى الظهور في الصورة الأخيرة.