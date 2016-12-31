معاريف تزعم: إسرائيلي دخل غزة وانضم لحماس أو فصيل آخر

رام الله/PNN- ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن أجهزة أمن الاحتلال تشتبه بأن الإسرائيلي الذي اجتاز الحدود من “إسرائيل” لقطاع غزة ووقع بيد حركة حماس “جمعة أبو غنيمة” ربما انضم لحماس أو لفصيل آخر داخل قطاع غزة.

ووفقاً لأجهزة أمن الاحتلال، فجهاز الشاباك يقول :” أبو غنيمة كان هدفه الانضمام لحماس أو لأي فصيل في غزة، كما أن أبو غنيمة قد تسلل لغزة برغبته”.

من جانب آخر، أكد مصدر إسرائيلي بأن أبو غنيمة لا تعتبره “إسرائيل” من الأسرى المفقودين، بل أن أبو غنيمة الآن انضم لفصيل يُعادي إسرائيل – حسب قوله.