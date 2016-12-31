تقرير الانتهاكات: 134 شهيداً ومشاريع لبناء (27335) وحدة استيطانية خلال العام 2016

رام الله/PNN- أصدر مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تقريره السنوي(حصاد) حول أبرز اعتداءات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني خلال العام 2016 ، وجاء في التقرير ان سلطات الاحتلال قامت بتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، حيث قامت بقتل (134) مواطناً فلسطينياً من بينهم (34) طفلاً معظمهم اعدم على الحواجز العسكرية المنتشرة في انحاء الضفة الغربية والتي زاد عددها عن (472) حاجزاً تقيد حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين .

الاستيطان

وتطرق التقرير الى ان الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس ، حيث وثق المركز ما تم الاعلان عنه من مخططات وعطاءات ومنح تراخيص لنحو (27335) وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتخطيط والمصادقة، وخصص لها مئات ملايين الشواقل من اجل اخراجها الى حيز التنفيذ ، منها (19000) في مدينة القدس ، كما تمت المصادقة على بناء ( 4416) وحدة في مستوطنة ” موديعين” الى الغرب من رام الله ، وعن مخطط هيكلي جديد لمستوطنة “مخماش مزراح”، يهدف لتحويل مستوطنات “معاليه مخماش”، و”ريمونيم”، و”بساجوت” و”كوخاف يئير” إلى “ضاحية سكنية كبيرة” وبناء (2500) وحدة سكنية جديدة ، بالاضافة الى (98) وحدة سكنية جديدة ستستخدم لاسكان مستوطني بؤرة ” عمونة ” الاستيطانية التي بنيت على ارض فلسطينية والمقرراخلاؤها ، كذلك تم الاعلان عن مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنات بيت لحم والخليل وسلفيت ونابلس،

وقال سليمان الوعري مدير المركز ان ارتفاعاً حاداً طرأ على وتيرة البناء الاستيطاني في العام 2016 بارتفاع بلغ (57%) عن العام الماضي اغلبها في مدينة القدس ، وان الحكومة الاسرائيلية عملت على اقرار قانون تسوية الاراضي او ما يسمى قانون “تبييض المستوطنات” لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية .

مصادرة الاراضي

وفي اطار سرقة الارض الفلسطينية صادرت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 اكثر من (12326) دونماً من الاراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ، بعضها يتم الاعلان عنه كأراضي دولة ليصار الى تحويله لاحقا لصالح الاستيطان ، كما قررت الحكومة الاسرائيلية مصادرة مئات الدونمات على الطريق الواقع بين مفرق “حوارة” ومفرق “جيت” على طريق يتسهار نابلس الواقع جنوب المدينة من اجل اقامة ستة ابراج عسكرية اسرائيلية لحماية طريق المستوطنين ، فيما تم الكشف عن ان طواقم الادارة المدنية قامت بترسيم ومسح اكثر من (62000) دونماً من اراضي الضفة الغربية لضمها لاحقاً لصالح المستوطنات ، بهدف فرض امر واقع على الارض وتقويض امكانية حل الدولتين .

تهويد القدس

واشار التقرير الى اجراءات سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة التي تهدف الى قلب المعادلة الديموغرافية داخل المدينة المقدسة لصالح المستوطنين واظهار الطابع اليهودي للمدينة من خلال اقامة مشاريع تهويدية ضخمة في احياء مدينة القدس وتخصيص مئات ملايين الشواقل لتحقيق تلك الاهداف ، واخطر هذه المشاريع “مشروع وجه القدس ” الذي سيقام على مساحة 211 دونما، في مدخل غربي القدس، وسيحتوي على مراكز تجارية، ومراكز سياحية، وفنادق،ومراكز ترفيه، كذلك مشروع “بيت الجوهر” التهويدي، على مساحة (1.84) دونمًا، قرب المسجد الاقصى بمساحة بناء تصل إلى 2985 مترًا مربعاً، تشمل بناء طابقين فوق الأرض وآخر تحت الأرض، ومشروع تطوير القطار الخفيف، كذلك قامت سلطات الاحتلال بالاعلان والتخطيط والمصادقة على بناء اكثر من (19000) وحدة استيطانية في مدينة القدس وحدها خلال العام 2016 ، كما تم الاستيلاء على بنايتين سكنيتين في بلدة سلوان ، بالاضافة الى القيام بمشاريع حفر انفاق في محيط واسفل المسجد الاقصى المبارك لتغيير معالم المدينة المقدسة ، وفي المقابل تقوم سلطات الاحتلال بالتضييق على المواطنين الفلسطينيين في القدس من خلال فرض الضرائب والغرامات العالية والاستيلاء على المنازل والعقارات ونصب الحواجز ومنع المواطنين من الوصول الى المسجد الاقصى حيث هدمت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 ما يقارب من (300) منزلاً ومنشأه تعود لمواطنين في مدينة القدس ادت الى تشريد عشرات الاسر الفلسطينية .

الجرحى والمعتقلين

كما رصد التقرير قيام سلطات الاحتلال باصابة وجرح نحو (3230) مواطناً فلسطينياُ من بينهم نحو (1040) طفلاً ،اكثر من 60% منهم اصيبو بالغاز السام الذي يطلقه جنود الاحتلال على المواطنين العزل خلال الاشتباكات الاسبوعية في مناطق الجدار العنصري وعلى حدود قطاع غزة ، كما تم اعتقال نحو (6970) مواطنا ومواطنة في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، من بينهم (1240) طفلاً و(151) سيدة وفتاه قاصر، ووصل عدد المعتقلين في مدينة القدس خلال العام 2016 نحو (2000) معتقلاً منهم 700 طفل .

هدم المنازل

قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 بهدم وتدمير ما يقارب (1023) منزلاً ومنشأه في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس ، حيث تم هدم نحو (488) منزلاً ونحو (535) منشأه مختلفة في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس بالاضافة الى اصدار اخطارات هدم لاكثر من (657) منزلاً ومنشاه خلال العام .

اعتداءات المستوطنين

كما تطرق التقرير الى اعتداءات قطعان المستوطنين في الضفة الغربية والقدس على المواطنين الفلسطينيين وذلك تحت حراسة وحماية جنود الاحتلال ، وذلك من خلال قيامهم بالقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على منازل وسيارات المواطنين في عدة بلدات وقرى فلسطينية محاذية للمستوطنات ،وفي البلدة القديمة بالخليل ، ومحاولة جديدة لحرق منزل لعائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، بالاضافة الى اقتلاع واحراق وتجريف اكثر من (6500) شجرة زيتون وعنب ولوزيات في الضفة الغربية والقدس .

الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة

تواصلت الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة من خلال استمرار فرض الحصار البري والبحري، مما زاد من معاناة نحو 2 مليون مواطن يعيشون في بقعه جغرافية صغيرة ، وشملت الاعتداءات التوغل البري في المناطق القريبة من الشريط الحدودي وتجريف اراضي المزارعين واطلاق النار والاعتقالات مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى واعتقال عدد آخر ، ولم تقتصر الاعتداءات على البر فقط بل شملت البحر من خلال فرض الحصار البحري وتضييق مساحة الصيد المسموح بها في عرض البحر، والتضييق على الصياديين الفلسطينيين ، حيث وقع خلال العام المنصرم عشرات حوادث اطلاق النار من الزوارق البحرية الاسرائيلية تجاه مراكب الصيادين بالاضافة الى مهاجمة الصيادين في عرض البحر واعتقال عدد منهم .