د. غازي حمد يدعو إلى ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة لمشروع وطني فلسطيني

رام الله/PNN- اعتبر الدكتور غازي حمد وكيل وزارة الشئون الخارجية بغزة أن القضية الفلسطينية ومكانتها تتراجعان شيئاً فشيئاً في ظل التركيز العالمي والعربي على الملف السوري.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى غزة التاسع للدراسات السياسية والإستراتيجية الذي ينظمه مركز التخطيط الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية تحت عنوان “القضية الفلسطينية في بيئة اقليمية متغيرة – التطورات والتداعيات”.

وأكَّد وكيل وزارة الخارجية على أن الفلسطينيين بحاجة إلى تجنيد الجميع والاستفادة من كل الطاقات لصالح القضية الفلسطينية وضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف د. حمد في معرض حديثه عن التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية؛ أن حركتي حماس وفتح تتحملان المسئولين الأكبر بخصوص الانقسام في الأراضي الفلسطينية.

وأشار بحضور العشرات من النخب السياسية والفكرية إلى أن “لدينا رؤى فصائلية متعددة لمشروع وطني فلسطيني ولم تتمكن الفصائل حتى الآن من صياغة رؤيةٍ جامعةٍ تمثل المشروع الوطني الفلسطيني”.

ودعا د. حمد كل الفصائل والقيادة الفلسطينية إلى ضرورة الاتفاق على رؤية موحدة لمشروع وطني فلسطيني.