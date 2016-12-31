طالبوا السلطة تسديد الديون:موظفوا مستشفى الميزان ينفذون خطوات احتجاجية بسبب عدم تلقيهم رواتبهم نتيجة الازمة المالية

الخليل/PNN/ نفذ موظفوا مستشفى الميزان التخصصي صباح اليوم السبت اضرابا عن العمل و وقفة احتجاجية نتيجة عدم تلقيهم رواتبهم منذ ثلاث اشهر واعتماد ادارة المستشفى على تقديم السلف للموظفين نتيجة الازمة المالية الخانقة التي تمر بها المستشفى التخصصي الذي يعتبر من اهم المستشفيات بمنطقة جنوب الضفة الغربية ويستقبل الحالات من الخليل وبيت لحم .

و قال عدد من الموظفين في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان نحو مئة وخمسين موظفا وموظفة من طواقم ادارية وطبية بالمستشفى نفذوا اضرابا شاملا عن العمل اليوم السبت تخلله وقفة احتجاجية واستقبال الحالات الانسانية الطارئة جدا مطالبين بتسديد رواتبهم التي لم يتم تسديدها بشكل منتظم خلال الاشهر الثلاث الاخيرة واعتماد ادارة المستشفى على نظام السلف للموظفين ذوي الحالات الاكثر حاجة .

واشارت المصادر الى انها تثمن جهود وعمل ادارة المستشفى التي لا تتوانى عن العمل من اجل حل الازمة سواء من خلال التواصل مع البنوك او التواصل مع الحكومة الفلسطينية لتسديد الديون المترتبة عليها وهو الامر الذي سيساهم بحل الازمة لا على الموظفين بل على سير العمل بالمستشفى.

واشار الموظفون في مستشفى الميزان التخصصي انهم لم يجدوا سبيلا او خيارا عن الاضراب موضحين انهم سينفذون الاثنين المقبل خطوات تصاعدية لاسماع صوتهم ولضمان استمرار الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لابناء شعبنا مقدمين اعتذارهم عن اي تشويشات قد تحصل نتيجة هذه الخطوات الاحتجاجية المطالبية بحقوقهم المتاخرة التي تعتبر قوت ابناءهم مؤكدين انهم صبروا لا في الاشهر الثلاث الاخيرة بل على مدار عام 2016 حيث ان الازمة تتفاقم منذ بداية العام الحالي.

وناشد الموظفون محافظ الخليل و وزير الصحة ورئيس الوزراء والرئيس محمود عباس العمل على حل الاشكالية من خلال العمل على تسديد الديون المستحقة للمستشفى على الحكومة مما سيساهم في ضمان عودة العمل للمستشفى بشكل طبيعي.

يشار الى ان المستشفى يقدم خدمات طبية مميزة في مجالات القلب حيث ان هذه الخدمات تحتاج الى مبالغ باهظة للشركات الموردة وتوقف العمل فيها سيؤدي الى تحويل هذه الحالات لمشافي خارجية مما سيكلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة جدا.