مدانات تشير لاحتمالية اغلاق شارع العطن ببيت لحم ظهر الاثنين لتنفيذ اعمال باطون لخزان مياه بيت ساحور

بيت لحم/PNN/اعلنت شركة مدانات للتعهدات العامة والقائمة على تنفيذ الأعمال الفنية لمشروع ” تطوير شبكة المياه التابعة لمنطقة خدمة سلطة مياه ومجاري بيت لحم – بيت جالا – بيت ساحور ” عن إغلاق طريق شارع العطن المحاذي للخزان وذلك يوم بعد غد الاثنين من الساعة 11:30 صباحا وحتى 1:30 ظهرا لاستكمال تنفيذ أعمال الباطون لخزان بيت ساحور.

واوضحت الشركة انه سوف يتم موافاة المواطنين في حال حدوث أي تغيير داعية المواطنين الى الإلتزام بالتحويلات المرورية الموضوعة على الطرق.

وعبرت الشركة عن اسفها لاي ازعاج قد يحدث للمواطنين جراء بعض الاجراءات والتحويلات بالطرق مؤكدة ان هذه الاعمال تهدف في نهاية المطاف لخدمة المواطنين في قطاع المياه مما سيحسن الخدم لهم مستقبلا.