اصابات بمواجهات مع الاحتلال في قرية مثلث الشهداء

جنين/PNN- أصيب شاب بعيار مطاطي، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على مدخل قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وقال مدير اسعاف الهلال الاحمر في بلدية قباطية مصطفى كميل لـ”وفا” إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفاجئا على مدخل قرية مثلث الشهداء، وشرعت بالتدقيق بهويات المواطنين وتفتيش مركباتهم، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش طالت مركبات الهلال الاحمر الفلسطيني في قباطية وجنين.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، ما أدى إلى اصابة شاب بعيار مطاطي، وآخرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. كما صادرت قوات الاحتلال البطاقة الشخصية للشاب رامي احمد نزال من بلدة قباطية.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما ادى إلى اصابة العدد من المواطنين بحالات اختناق.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت، الليلة الماضية، بلدة يعبد، ومنعت المواطنين من دخولها أو الخروج منها، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطها، قبل أن تقتحمها وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.