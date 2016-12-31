قلقيلية: الهلال الاحمر ينفذ بالتعاون مع وزارة شؤون الاسرى نشاطاً تفاعلياً لذوي الأسرى

قلقيلية/PNN- نفذت دائرة العمل المجتمعي التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني/فرع قلقيلية بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين بقلقيلية نشاطاً تفاعلياً لذوي الأسرى تحت عنوان “لمسة وفاء” وذلك في استراحة ومشاوي الجبل في بلدة عزبة جلعود.

النشاط الذي استمر عدة ساعات، حضره نائب محافظ قلقيلية العقيد حسام أبو حمدة ووفد من المحافظة، ووفد عن وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير على رأسهم فيصل شريم، وخالد الحاج حسن رئيس الهيئة الإدارية لفرع الهلال الأحمر بقلقيلية ومدير الفرع وعدداً من موظفي ومتطوعي الفرع، وغسان شهوان رئيس الهيئة الإدارية لشعبة الهلال الأحمر بحبلة، وأكثر من 140 مشارك من عائلات الأسرى وذويهم وأطفالهم.

وفي كلمته توجه نائب الحافظ العقيد حسام أبو حمدة بالشكر الجزيل لجمعية الهلال الأحمر على هذا النشاط، مؤكداً أن بصمات الجمعية واضحة في كافة المجالات وأنها تسعى لخدمة المواطن الفلسطيني بكل الوسائل والسبل المتاحة، كما توجه بالتحية والاعتزاز والتقدير لأسرانا البواسل خلف القضبان وتوجه بالحديث لأمهات وزوجات وبنات وأبناء وأخوات الأسرى متمنياً أن نحتفل قريباً بعرس التحرير.

أما رئيس فرع الهلال الأحمر في قلقيلية خالد الحاج حسن بتحية اعتزاز وإجلال للأسرى القابعين خلف القضبان متمنياً لهم التحرير القريب، كما ورحب بالضيوف وبذوي الأسرى وتمنى أن نحتفل وإياهم قريباً بتحرير أبنائهم من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأشار إلى أن الهلال الأحمر يسعى لتعزيز ودعم صمودهم من خلال سياسة مدروسة تهدف إلى دعم صمود المجتمع الفلسطيني.

وأشارت الجمعية أن هذا النشاط قد اشتمل على العديد من الفقرات والألعاب والأنشطة التفاعلية التي ساهمت في رسم البهجة والسرور على وجوه أطفال الأسرى وذويهم، إضافة إلى وجبة غداء وهدايا، كما وأضافت الجمعية أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز صمود ذوي الأسرى والوقوف إلى جانبهم في كل الأوقات