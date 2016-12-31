الشرطة: مصرع شخصين وإصابة 163 في 138 حادث سير الاسبوع الماضي

رام الله/PNN- لقي شخصين مصرعهما واصيب 163 شخص بجراح في 138 حادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن إدارة شرطة المرور سجلت 138 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين واصابة 163 شخص وصفت اصابة شخصين منهم بالخطيرة ووصف اصابة 13 شخص بالمتوسطة، فيما وصفت اصابة 148 شخص بالبسيطة.

وأشار البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 3576 مركبة وأنزلت عن الشارع 60 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 1617 مخالفة مرورية، و حجزت 136 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 294 مركبة غير قانونية.