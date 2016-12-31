دولة: العام المقبل عام بناء مؤسسات الدولة والتوحد للخلاص من الاحتلال

رام الله/PNN- دعا رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة إلى ان يكون العام المقبل عام بناء مؤسسات الدولة والتوحد للخلاص من الاحتلال.

وقال في بيان صحافي بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية ” ان ما حققته القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية والأمم المتحدة من ادانة اسرائيل الدولة القائمة في الاحتلال وتعريتها امام العالم ، يجب البناء عليه خلال العام المقبل ليكون خلاصنا الكامل من الاحتلال.

واضاف دولة ” شعبنا يتعرض الى هجمة مسلحة شرسة من قبل جيش دولة لا تريد السلام او الانصياع لقرارات المجتمع الدولي .

وأضاف: ان التصعيد الإسرائيلي العسكري تجاه المواطنين والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ومخططات الحكومة الاسرائيلية بتهويد المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا، وسياسة الحكومة الإسرائيلية في التهجير القسري وجرائم المستوطنين بحق المواطنين تجر المنطقة بأكملها إلى نتائج لا تحمد عقباها.

واوضح أن العام المقبل يجب ان يكون عام انهاء الانقسام وتوحيد شقي الوطن، كون الانقسام الحق ضررا بالغاً في القضية الفلسطينية.

وهناً دولة شعبنا الفلسطيني والقيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحلول العام الجديد.