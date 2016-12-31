النضال الشعبي طريق إنهاء الانقسام واضحة وطرح الفدرالية ترسيم للانقسام

رام الله/PNN- قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إن البحث عن حلول جذرية لحالة الانقسام الفلسطيني ،في ظل المتغيرات الدولية التي تعصف بالعالم والمنطقة،وكذلك تحديات المرحلة في مواجهة تعنت حكومة الاحتلال، ومحاولة تمرير مخطط دولة غزة وحكم ذاتي في الضفة ، تتطلب العمل على وحدة الصف الفلسطيني .

وأضافت الجبهة طريق انهاء الانقسام واضحة تبدأ بالتحلي بالإرادة السياسة الصادقة والمشاركة في صنع القرار، ،وتطبيق الاتفاقيات الموقعة ،عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، كمدخل أساسي نحو إعادة الوحدة، أما بخصوص ما جاء على لسان اموسى ابو مرزوق خلال مقابلته على فضائية الغد مساء أمس الجمعة ، حول الفيدرالية، فهو هروب من استحقاقات المصالحة الوطنية ،وتعقيد الامور وخلط الاوراق داخليا في ظل الحاجة الى وحدة موقف فلسطيني حول العديد من القضايا التي تواجهه قضية شعبنا .

وأضافت الجبهة المسألة ليست مسميات أو بحث عن أشكال للحكم لشعب مازال تحت الاحتلال،بل هي مسألة وجود وترسيخ وحدة وطنية ،الاصل هو البحث بصيغة للخروج من حالة الانقسام وليس البحث عن اشكال حكم أو صيغ في الوقت الذي يجب الدعوة إلى استكمال بناء نظام سياسي تعددي وديمقراطي.

مشيرة أنه لم يحن الوقت لطرح افكار حول الفدرالية او غيرها من الصيغ بعد، وأن على حركة حماس أن تكون اكثر واقعية بالطرح السياسي نحو ارادة حقيقية لتنفيذ الاتفاقيات ،والدخول إلى البيت الشرعي الفلسطيني عبر المشاركة بالمجلس الوطني .