تيسير خالد: حكومة فيدرالية بين الضفة وغزة أم تقاسم نفوذ ومصالح فئوية سخيفة

رام الله/PNN- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، في مدونة له على موقعي التواصل الاجتماعي ( فيسبوك و تويتر ) في تعليق له على دعوة الدكتور موسى ابو مرزوق تشكيل حكومة فيدرالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمعالجة كارثة الانقسام الاسود المدمر :

فوجئت كما فوجيء غيري بالحديث المنسوب الى الدكتور موسى ابو مرزوق ، عضو المكتب السياسي لحركة ( حماس ) في لقاء تلفزيوني مع فضائية “الغد” والذي قال فيه : ” اذا كان الامر سيستمر على حالة الانقسام فأن الحكومة الفدرالية ستكون حلاً من الحلول الممكنة والفدرالية أفضل من الانقسام ” .

وأضاف بأن ما جاء في حديث الدكتور ابو مرزوق خطير وأن خطورته تكمن في أنه يروج لوهم بوجود دولة قائمة في غزة ودولة قادمة في الضفة فضلا عن كونه يأتي في ظل انجازات فلسطينية على الصعيد الدولي عبرت عن نفسها بقرار الجمعية العامة رقم 67/19 واعتراف الامم المتحدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 مثلما عبرت عن نفسها باعتراف قرار مجلس الامن 2334 بوحدة أراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران كذلك بما فيها القدس ، وبانه يفصح عن خلفية سياسية تعطي الاولوية في معالجة الانقسام لتقاسم النفوذ وللمصالح الفئوية السخيفة .

وتساءل تيسير خالد في مدونته عن مقر هذه الحكومة الفيدرالية او العاصمة المشتركة المؤقته لدولتي فلسطين ، هل تكون في رام الله ام في غزة بانتظار تحرير القدس ونقل العاصمة اليها في مستقبل الأيام.