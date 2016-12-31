“الحركة العالمية”: الاحتلال قتل 35 طفلا خلال 2016

وأوضحت الحركة العالمية في بيان صحفي اليوم السبت، أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 26 طفلا، ما يؤشر إلى أن الأطفال الفلسطينيين ما زالوا مستهدفين من قبل قوات الاحتلال، وأن هذا الاستهداف في ازدياد.

وبينت أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين ثلاثة أطفال، هم: محمد ناصر محمود خليل الطرايرة (16 عاما) من بني نعيم، و”محمد ثلجي” كايد ثلجي رجبي (15 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، ومحمد نبيل جودت سلام (14 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس.

وذكرت أن آخر الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي هو أحمد الريماوي (17 عاما) الذي استشهد خلال مواجهات ليلية في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله في الثامن عشر من شهر كانون الأول 2016.

وأضافت أن الطفل الريماوي أصيب بعيار ناري حي في الأجزاء العلوية من جسده أطلقه صوبه جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة قريبة، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت ريما.

أما الطفل فارس البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون، فقد أصيب في رأسه بعيار معدني مغلف بالمطاط في الخامس عشر من شهر تشرين أول الماضي، دخل إثرها في غيبوبة استمرت لـ69 يوما، قبل أن يعلن عن استشهاده في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول 2016، متأثرا بإصابته.

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة “إطلاق النار بقصد القتل”، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.

ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من “مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك” يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال.

ووفق التزام دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن عليها توفير الحماية والرعاية للأطفال في الأراضي المحتلة وأن تفتح ملفات تحقيق جدية وحيادية في كل الجرائم التي حدثت بحقهم، وتحديدا في حالات القتل، الأمر الذي نادرا ما يحصل.

وفيما يلي قائمة بأسماء الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2016، وفق تحقيقات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال -فلسطين:

1-أحمد يونس أحمد كوازبة (17 عاما) من سعير بمحافظة الخليل، استشهد في الخامس من شهر كانون الثاني 2016.

2-علاء الدين عبد محمد كوازبة (17 عاما) من سعير بمحافظة الخليل، استشهد في السابع من شهر كانون الثاني 2016.

3-خليل محمد عيسى وادي (15 عاما) من سعير بمحافظة الخليل، استشهد في السابع من شهر كانون الثاني 2016.

4-عدنان عايد حامد المشني (17 عاما) من الشيوخ بمحافظة الخليل، استشهد في الثاني عشر من شهر كانون الثاني 2016.

5-رقية محمد عيسى أبو عيد (13 عاما) من عناتا بمحافظة القدس، استشهدت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني 2016.

6-حسين محمد حسين أبو غوش (17 عاما) من قلنديا بمحافظة القدس، استشهد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2016.

7-أحمد حسن عبد اللطيف توبة (17 عاما) من كفر جمال بمحافظة طولكرم، استشهد في الأول من شهر شباط 2016.

8-هيثم إسماعيل محمد سعدة (14 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، استشهد في الخامس من شهر شباط 2016.

9-عمر يوسف إسماعيل ماضي (15 عاما) من مخيم العروب بالخليل، استشهد في العاشر من شهر شباط 2016.

10-نعيم أحمد يوسف صافي (16 عاما) من العبيدية بمحافظة بيت لحم، استشهد في الرابع عشر من شهر شباط 2016.

11-فؤاد مروان كمال واكد (14 عاما) من العرقة بمحافظة جنين، استشهد في الرابع عشر من شهر شباط 2016.

12-نهاد رائد محمد واكد (15 عاما) من العرقة بمحافظة جنين، استشهد في الرابع عشر من شباط 2016.

13-قصي ذياب فؤاد أبو الرب (16 عاما) من قباطية بمحافظة جنين، استشهد في الحادي والعشرين من شهر شباط 2016.

14-محمود محمد علي شعلان (16 عاما) من دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في السادس والعشرين من شباط 2016.

15-لبيب خلدون أنور عبد “عازم” (17 عاما) من قريوت بمحافظة نابلس، استشهد في الثاني من شهر آذار 2016.

16-محمد هاشم علي زغلوان (17 عاما) من قريوت بمحافظة نابلس، استشهد في الثاني من شهر آذار 2016.

17-عبد الرحمن محمود عبد الرحمن رداد (17 عاما) من الزاوية بمحافظة سلفيت، استشهد في الثامن آذار 2016.

18-أحمد يوسف اسماعيل عامر (16 عاما) من مسحة بمحافظة سلفيت، استشهد في التاسع من آذار 2016.

19-ياسين سلمان موسى أبو خوصة (9 أعوام) من العطاطرة شمال قطاع غزة، استشهد في قصف إسرائيلي في الثاني عشر من شهر آذار 2016.

20-إسراء سلمان موسى أبو خوصة (6 أعوام) من العطاطرة شمال قطاع غزة، استشهدت في قصف إسرائيلي في الثاني عشر من شهر آذار 2016.

21-يوسف وليد مصطفى الطرايرة (17 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، استشهد في الرابع عشر من شهر آذار 2016.

22-عبد الله “محمد عايد” فضل العجلوني (16 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، استشهد في التاسع عشر من آذار 2016.

23-إبراهيم صالح حسن طه (16 عاما) من قطنة بمحافظة القدس، استشهد في السابع والعشرين من شهر نيسان 2016.

24-محمود رأفت محمود بدران (15 عاما) من بيت عور التحتا بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في الحادي والعشرين من شهر حزيران 2016.

25-محمد ناصر محمود خليل الطرايرة (16 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، استشهد في الثلاثين من حزيران 2016.

26-محي الدين محمد صدقي صادق طباخي (10 أعوام) من الرام بمحافظة القدس، استشهد جراء إصابته بعيار “اسفنجي” في التاسع عشر من شهر تموز 2016.

27-عبد الرحمن أحمد عبد القادر الدباغ (15 عاما) من مخيم البريج وسط قطاع غزة، استشهد جراء إصابته بقنبلة ضوئية بوجهه، في التاسع من أيلول 2016.

28-فراس موسى محمد الخضور (17 عاما) من بني نعيم بالخليل، استشهد في السادس عشر من أيلول 2016.

29-“محمد ثلجي” كايد ثلجي رجبي (15 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، استشهد في السادس عشر من أيلول 2016.

30-أمير جمال أحمد رجبي (16 عاما) من منطقة الكسارة بالخليل، استشهد في التاسع عشر من أيلول 2016.

31-عيسى سالم محمود طرايرة (15 عاما) من بني نعيم بمحافظة الخليل، استشهد في العشرين من شهر أيلول 2016.

32-خالد بحر أحمد بحر (15 عاما) من بيت أمر بالخليل، استشهد في العشرين من شهر تشرين الأول 2016.

33-محمد نبيل جودت سلام (14 عاما) من مخيم شعفاط بمحافظة القدس، استشهد في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني 2016.

34-أحمد حازم عطا زيداني “الريماوي” (17 عاما) من بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في الثامن عشر من شهر كانون الأول 2016.

35-فارس زياد عطا البايض (15 عاما) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، استشهد في الثالث والعشرين من شهر كانون الأول 2016، متأثرا بجروح أصيب بها في الخامس عشر من شهر تشرين أول الماضي.

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