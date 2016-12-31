مستوطنون يهاجمون سوسيا والاحتلال يدعي اعتقال ثلاثة منهم

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان المستوطنين قاموا بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب ورشهم نجمة داوود ومحاولتهم الاعتداء على الجنود الاسرائيليين مما دفع الجيش الى اعتقال ثلاثة منهم.

يشار الى ان المستوطنين المتطرفين يقومون بشكل متواصل بالاعتداء على القرى الفلسطينية المهمشة في جنوب الخليل، حيث يقومون بالاعتداء على المواطنين الفلسطينين تحت سمع وبصر قوقات الاحتلال.