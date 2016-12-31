وزارة المالية والتخطيط تقوم بتجهيز صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص‎

رام الله/PNN/ اكدت وزارة المالية والتخطيط ان طواقم الوزارة تقوم من 3 أيام وعلى مدار 24 ساعة على تجهيز صرف المستحقات المالية لصالح الموردين من القطاع الخاص.

هذا وبدأت الطواقم بالعمل بتوجيهات من وزير المالية والتخطيط شكري بشارة نظراً لانتهاء السنة المالية، ووفقاً للسياسة المعتمدة لدى الوزارة لتخفيض مديونية القطاع الخاص وضخ الأموال للسوق الفلسطيني بهدف تحريك العجلة الإقتصادية وإنعاشها.

وجاء اعلان وزارة المالية عن نيتها دفع المستحقات المالية في بيان صحفي صادر عن عبدالرحمن بياتنة المتحدث بإسم وزارة المالية والتخطيط